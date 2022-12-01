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1 декабря, 23:00

Психолог объяснила, что такое самосаботаж и как с ним бороться

Мария Гусева
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Доктор психологических наук Ирина Соколовская перечислила признаки самосаботажа и способы с ним бороться. Сам термин означает осознанное или подсознательное разрушение собственной жизни.

Первым признаком Соколовская назвала откладывание планов на какой-то момент, когда «удобно» будет начать. Также поиск причин, по которым эти планы невозможно реализовать. Если вы начинаете и тут же бросаете дело — это тоже один из признаков самосаботажа, а также сонливость и непреодолимое желание отдохнуть или отвлечься, как только вы за него взялись.

Для решения этой проблемы необходимо выяснить причины ее появления. Можно покопаться в прошлом и определить событие, которое стало травмирующим, затем опознать и пережить подавленные эмоции.

Специалист подчеркнула, что иногда самосаботаж не является врагом, а скорее выступает как маркер внутренней проблемы.

Источник: Life.ru
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