Психолог объяснила, что такое самосаботаж и как с ним бороться

Доктор психологических наук Ирина Соколовская перечислила признаки самосаботажа и способы с ним бороться. Сам термин означает осознанное или подсознательное разрушение собственной жизни.

Первым признаком Соколовская назвала откладывание планов на какой-то момент, когда «удобно» будет начать. Также поиск причин, по которым эти планы невозможно реализовать. Если вы начинаете и тут же бросаете дело — это тоже один из признаков самосаботажа, а также сонливость и непреодолимое желание отдохнуть или отвлечься, как только вы за него взялись.

Для решения этой проблемы необходимо выяснить причины ее появления. Можно покопаться в прошлом и определить событие, которое стало травмирующим, затем опознать и пережить подавленные эмоции.

Специалист подчеркнула, что иногда самосаботаж не является врагом, а скорее выступает как маркер внутренней проблемы.