ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 07:30

Врач рассказал, почему опасно ходить зимой без шапки

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com/@cloudyuny

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что зимние прогулки без головного убора с целью сохранить прическу или по любой другой причине, могут привести к отиту, синуситу и обморожению ушей. Самое безобидное из списка возможных последствий — головные боли, возникающие из-за спазмов сосудов.

О том, когда пора надевать шапку, какие головные уборы могут ее заменить, а какие бесполезны, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?
Обозреватель предрекла увеличение доходов РФ от продажи нефти после введения потолка цен
«Известия» составили список стран с самым большим риском дефолта
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог объяснила, что такое самосаботаж и как с ним бороться
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости