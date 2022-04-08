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Почему появляются боли в коленях? Мнение врача

Врач назвал основную причину болей в коленях
Галина Глазко
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Чрезмерные нагрузки пагубно влияют на колени.
Фото Global Look Press

Спортивный врач и реабилитолог Владимир Демченко в новом выпуске на YouTube-канале RTVI назвал основные причины болей в коленях. По его словам, бегуны чаще всего обращаются к врачам с данной проблемой. Это связано с тем, что главной причиной болей является чрезмерная нагрузка на колени.

«Нужно понимать, что боли возникают не только в колене, но и в области коленного сустава. Чаще всего люди приходят с мышечным дисбалансом. Частая история — это, когда квадрицепс нагружен, а задняя поверхность бедра и ягодичная мышца очень слабые. Тогда получается, что много напряжения у нас спереди, которое давит на коленную чашечку. Отсюда начинаются серьезные проблемы — дистонус мышц и избыточное использование коленей», — отметил специалист.

По словам врача, отрицательно на коленях скажется и чрезмерная нагрузка в тренажерном зале при сидячем образе жизни.

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