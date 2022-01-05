Врач назвал причины возникновения тромбозов в новогодние праздники

Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Осипов рассказал, что поднятие тяжестей и употребление алкоголя повышают риски возникновения тромбозов в новогодние праздники.

«В новогодние праздники, длительные выходные дни учащаются периоды, которые приводят к сильной нагрузке на вены. Это повышенное употребление алкоголя и, как следствие, обезвоживание организма. Также это долгая генеральная уборка.

Здоровые люди при подобных сценариях сталкиваются с тяжестью в ногах, а пациенты с имеющимся диагнозом повышают риск развития тромбозов. Основным симптомом варикоза являются выраженные вены на ногах, отечность и усталость конечностей во второй половине дня", — цитирует Осипова «Сибкрай».

Врач отметил, что также факторами являются неподвижный просмотр телевизора, курение и жирная пища. Для избегания этого необходимо больше гулять, пить воду, сбалансированно питаться и соблюдать режим сна.