ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Врач назвал причины возникновения тромбозов в новогодние праздники

12:00
Тромбоз.
Тромбоз.

Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Осипов рассказал, что поднятие тяжестей и употребление алкоголя повышают риски возникновения тромбозов в новогодние праздники.

«В новогодние праздники, длительные выходные дни учащаются периоды, которые приводят к сильной нагрузке на вены. Это повышенное употребление алкоголя и, как следствие, обезвоживание организма. Также это долгая генеральная уборка.

Здоровые люди при подобных сценариях сталкиваются с тяжестью в ногах, а пациенты с имеющимся диагнозом повышают риск развития тромбозов. Основным симптомом варикоза являются выраженные вены на ногах, отечность и усталость конечностей во второй половине дня", — цитирует Осипова «Сибкрай».

Врач отметил, что также факторами являются неподвижный просмотр телевизора, курение и жирная пища. Для избегания этого необходимо больше гулять, пить воду, сбалансированно питаться и соблюдать режим сна.

Дополнительная информация:

https://sibkray.ru/news/1/949762/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Нур-Султане
4
0
Реклама