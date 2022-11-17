ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:50

Эндокринолог назвала заболевание, с которым сталкиваются мужчины после 40 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-эндокринолог Юлия Тишова рассказала, что одной из самых распространенных проблем для мужчин после 40 лет является дефицит гормона тестостерона.

В медицине эта проблема называется «гипогонадизм». Максимальный уровень тестостерона у мужчин фиксируется в 25-30 лет, после этого гормон еще 5-10 лет находится на вершине, а затем начинает снижаться.

По словам врача, гипогонадизм может возникать не только в процессе старения, но и на фоне сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или ожирения.

«Рекомендуется придерживаться принципов здорового образа жизни, следить за качеством и продолжительностью сна (не менее 7-8 часов в сутки). Физическая активность также способствует естественной выработке тестостерона, при этом наиболее эффективными являются силовые тренировки», — приводит Life.ru слова Тишовой.

Также она добавила, что тестостерон можно повысить с помощью сбалансированного питания. Врач назвала полезными для мужского здоровья рыбу, морскую капусту, авокадо, сельдерей, брокколи, овсянку, картофель, клюкву и оливковое масло.

Источник: https://life.ru/p/1539652
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить молоко

Диетолог рассказала, какие продукты восполнят дефицит необходимых витаминов зимой
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости