Эндокринолог назвала заболевание, с которым сталкиваются мужчины после 40 лет

Врач-эндокринолог Юлия Тишова рассказала, что одной из самых распространенных проблем для мужчин после 40 лет является дефицит гормона тестостерона.

В медицине эта проблема называется «гипогонадизм». Максимальный уровень тестостерона у мужчин фиксируется в 25-30 лет, после этого гормон еще 5-10 лет находится на вершине, а затем начинает снижаться.

По словам врача, гипогонадизм может возникать не только в процессе старения, но и на фоне сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета или ожирения.

«Рекомендуется придерживаться принципов здорового образа жизни, следить за качеством и продолжительностью сна (не менее 7-8 часов в сутки). Физическая активность также способствует естественной выработке тестостерона, при этом наиболее эффективными являются силовые тренировки», — приводит Life.ru слова Тишовой.

Также она добавила, что тестостерон можно повысить с помощью сбалансированного питания. Врач назвала полезными для мужского здоровья рыбу, морскую капусту, авокадо, сельдерей, брокколи, овсянку, картофель, клюкву и оливковое масло.