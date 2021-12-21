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Врач рассказал об опасности морозного воздуха

14:00
Зимняя погода в Москве. Фото Global Look Press
Зимняя погода в Москве. Фото Global Look Press

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, для кого морозы представляют опасность в первую очередь.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний. Даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух.

Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", — рассказал Тяжельников РИА «Новости».

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Галина Глазко все материалы автора
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