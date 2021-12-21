Врач рассказал об опасности морозного воздуха

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, для кого морозы представляют опасность в первую очередь.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний. Даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух.

Они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде", — рассказал Тяжельников РИА «Новости».