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Невролог назвала симптомы переутомления и рассказала, чем оно чревато

Мария Гусева
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Фото Global Look Press

Врач-невролог Диана Андреева сообщила, что переутомление может привести к депрессии, инфаркту и потере способности радоваться жизни.

«Спровоцировать и поддерживать переутомление способен ряд факторов: тяжелая умственная или физическая работа, длительный монотонный труд, однообразный стиль жизни, отсутствие полноценного отдыха, неспособность расслабиться, неполноценный сон, несбалансированное питание, отсутствие регулярной физической активности, огромное количество стрессовых факторов, — цитирует Life.ru Андрееву. — Игнорирование всего вышеперечисленного опасно срывом компенсаторных механизмов нашего организма и развитием синдрома хронической усталости».

По словам медика, наиболее чувствительна к переутомлению нервная система. Это проявляется головными болями, возникновением тревожных и депрессивных состояний, а также снижением концентрации внимания. Вслед за нервной системой начинает страдать сердечно-сосудистая. Могут наблюдаться подъемы артериального давления, учащенное сердцебиение, развитие инфарктов. Проявлением переутомления часто является чрезмерное повышение или снижение аппетита, нарушающее работу желудочно-кишечного тракта.

Чтобы избежать переутомления, Андреева порекомендовала больше отдыхать, скорректировать рацион питания, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Если синдром хронической усталости не проходит, то лучше обратиться к врачу.

Источник: Life.ru
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