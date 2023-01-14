Невролог назвала симптомы переутомления и рассказала, чем оно чревато

Врач-невролог Диана Андреева сообщила, что переутомление может привести к депрессии, инфаркту и потере способности радоваться жизни.

«Спровоцировать и поддерживать переутомление способен ряд факторов: тяжелая умственная или физическая работа, длительный монотонный труд, однообразный стиль жизни, отсутствие полноценного отдыха, неспособность расслабиться, неполноценный сон, несбалансированное питание, отсутствие регулярной физической активности, огромное количество стрессовых факторов, — цитирует Life.ru Андрееву. — Игнорирование всего вышеперечисленного опасно срывом компенсаторных механизмов нашего организма и развитием синдрома хронической усталости».

По словам медика, наиболее чувствительна к переутомлению нервная система. Это проявляется головными болями, возникновением тревожных и депрессивных состояний, а также снижением концентрации внимания. Вслед за нервной системой начинает страдать сердечно-сосудистая. Могут наблюдаться подъемы артериального давления, учащенное сердцебиение, развитие инфарктов. Проявлением переутомления часто является чрезмерное повышение или снижение аппетита, нарушающее работу желудочно-кишечного тракта.

Чтобы избежать переутомления, Андреева порекомендовала больше отдыхать, скорректировать рацион питания, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Если синдром хронической усталости не проходит, то лучше обратиться к врачу.