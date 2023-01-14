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Педиатр Мартыненко рассказала, чем может обернуться самолечение детской простуды

Алина Савинова
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Фото Global Look Press

Врач-педиатр Светлана Мартыненко объяснила, чем может быть опасно самолечение детской простуды.

«Самолечение, которое не соответствует необходимой в данный момент терапии, часто усугубляет течение заболевания, откладываются сроки начала адекватной терапии, и родители, таким образом, обеспечивают больший риск осложненного течения заболевания.

Особенность детского иммунитета в том, что он слабо сопротивляется инфекциям, а локализовать очаг воспаления крайне трудно. Во время болезни ребенку необходимо строго выполнять лечебные назначения, также родители должны создать дома благоприятную среду для скорейшего выздоровления чада.

Если мы говорим о бактериальной инфекции, то ее, конечно, нужно лечить дома самим. Рост возбудителя подавляют антибактериальные препараты, которые применяют местно, внутрь, парентерально. Симптоматическая терапия также облегчит состояние ребенка», — приводит «Life.ru» слова Мартыненко.

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Источник: https://life.ru/p/1551832
Здоровье
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