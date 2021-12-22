Названы вредные продукты для завтрака

Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие завтраки относятся к числу самых вредных.

«Крепкий чай или кофе без ничего натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией. Нежелательно и употреблять по утрам сладкое, например, торты, конфеты и пирожные. Они содержат большое количество быстрых углеводов, которые быстро всасываются и вызывают всплеск глюкозы. В результате быстро возникает чувство голода, может появиться головная боль.

Жирное мясо, копченые, маринованные изделия — все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость и снижается работоспособность", — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Она отметила, что на завтрак необходимо съедать примерно четверть от общего количества белка. Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, нежирная рыба, половина — овощи и фрукты, четверть — это длинные углеводы или цельные злаки. По ее мнению, можно добавить к этому и небольшое количество полезных жиров, масло ГХИ или нерафинированные растительные масла, а также орехи.