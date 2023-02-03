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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 15:00

Названы семь эффективных способов снять боль в мышцах после тренировки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вертеброневролог Роман Генералов дал советы, как снять боль в мышцах после тренировки.

«Чтобы снизить боль в мышцах во время и после тренировок, нужен режим, правильное сбалансированное питание. Должно присутствовать больше белковой пищи — примерно 30% углеводов, микроэлементов. Обязательно после тренировок упражнение на растяжку мышц. На следующий день может быть легкий бег, массаж, согревающие процедуры, баня. Также снять боль и быстрее вывести токсины из организма поможет контрастный душ, а сохранять тренированность в течение нескольких дней — массаж. Если боль постоянная/нарастающая или возникает после травмы, тренировки нужно прекратить и обратиться к врачу. Если же наоборот — приятная, ноющая, то нужно продолжать и делать упражнения на гибкость и растяжку. Боль мышц после тренировки — это естественный процесс, поэтому не нужно его бояться. Наоборот, нужно регулярно тренироваться. И это способствует не только отсутствию боли в мышцах, но и минимизируются травмы во время тренировок», — приводит слова Генералова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1556211
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