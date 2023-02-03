Стилист рассказал, как правильно одеться на фотосессию

Стилист Shopping Live Александр Кузиков эксклюзивно для «СЭ» рассказал о том, как подготовиться к фотосессии. «Не стесняйтесь советоваться с фотографом — он подскажет, какой образ в выбранной локации будет более подходящим и чем дополнить желаемый наряд. Подготовьте пару запасных комплектов, чтобы была возможность переодеться и сделать разнообразные фотографии», — порекомендовал fashion-эксперт. Но для начала необходимо определиться с целью фотосессии — желаете ли вы запечатлеть себя в текущем моменте, сделать контент для социальных сетей, примерить новую роль или создать модельное портфолио. Когда цель определена, стоит поискать референсы (примеры) кадров в интернете. «Положения тела можно отрепетировать дома перед зеркалом, чтобы на фотосессии чувствовать себя увереннее», — посоветовал стилист.

Выбирая одежду для фотосессии, помните, что вам должно быть в ней комфортно. «Делайте выбор в пользу той одежды, в которой вы себе нравитесь. Правильный фасон позволит скрыть недостатки фигуры и подсветить ее достоинства. Беспроигрышным вариантом будут брюки на высокой посадке или платье с подчеркнутой талией», — заявил Александр Кузиков. Также, по мнению стилиста, хорошо в кадре смотрится одежда, которая держит форму, не создает лишних складок. Поэтому в приоритете базовые вещи: свободные футболки и джинсы прямого кроя, юбки миди и оверсайз-пиджаки. Изюминку образу придаст многослойность: наряд станет более стильным и интересным, если, например, к простым джинсам с топом добавить пиджак или рубашку. «Фотографироваться в любимом облегающем платье тоже можно, но лучше дополнить образ жакетом или модным кожаным тренчем. Чтобы не нарушать пропорции фигуры, следуйте принципу «облегающий низ — свободный верх» и наоборот. Если обе вещи достаточно объемные, подчеркните талию поясом», — посоветовал эксперт. Не забывайте о том, что внешний вид должен соответствовать фотозоне: вечернее платье в городском парке будет неуместно.

Также стоит обратить внимание на цвета: идеально подойдет однотонная одежда, без надписей и рисунков, спокойные тона. В монохроме можно поиграть с сочетанием текстур: матовые и блестящие, плотные и тонкие, гладкие и рельефные. Александр Кузиков посоветовал не использовать более трех цветов и сочетать их с черным, белым или серым. Цветовую гамму нужно подбирать исходя из цветотипа, поскольку неподходящие оттенки могут испортить цвет лица или приглушить контрастность внешности.

В завершение про аксессуары и обувь. «Серьги, шляпа, пояс — всего несколько деталей способны превратить вас в модель с обложки глянцевых журналов. Смело используйте сумки, зонты, шарфы и предметы, подходящие к теме съемки, чтобы получить живые и оригинальные кадры, — порекомендовал Александр Кузиков. — Обувь должна быть удобной, чистой, в хорошем состоянии, соответствовать локации и сочетаться с нарядом».