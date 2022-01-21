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Сегодня, 11:10

Как поддержать здоровье зимой с помощью фитотерапии? Рассказала врач

Как поддержать здоровье зимой с помощью фитотерапии
Галина Глазко
Фитотерапия.

Доктор медицинских наук Елена Корсун рассказала «Вечерней Москве» о пользе фитотерапии. По ее словам, в современной медицине из более чем 15 тысяч препаратов, зарегистрированных в России, около 40 процентов вырабатываются из растительного сырья.

Врач отмечает, что чеснок благотворно влияет на работу желудка и помогает защититься от простуды. Шалфей и ромашка помогают восстановить красоту. Розмарин является натуральным энергетиком и полезен для печени.

Чабрец укрепляет нервы, обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. Мята снимает тревожность и снижает аппетит. Листья мяты нормализуют работу кишечника, обладают регенерирующим и желчегонным действием. Для устранения отеков полезна петрушка, а сосна защитит от бронхита.

При этом доктор предупреждает о противопоказаниях. Некоторые травы нельзя употреблять беременным, людям с повышенной кислотностью желудка или при тромбозе. Необходима консультация врача.

Источник: https://vm.ru/society/941026-rostki-pshenicy-rozmarin-i-sosna-vrach-rasskazala-kak-podderzhat-zdorove-zimoj-s-pomoshyu-fitoterapii
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