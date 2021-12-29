Названа основная причина резкого ухудшения зрения

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала о важности витамина А. При его дефиците могут начаться проблемы со зрением.

«Витамин А входит в число важнейших витаминов для зрения — помогает работе зрительного нерва и укрепляет глазные мышцы. Его нехватка ведет к сухости роговицы и закупорке слезных каналов. Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А — куриная слепота. Это явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет», — заявила Бочарова РИА «Новости».

При этом она отметила, что провитамин А можно получать из свежевыжатых овощных соков, продуктов животного происхождения (рыбий жир), куриной, бараньей и говяжьей печени, печени трески.