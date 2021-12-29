Онколог назвал главный признак наличия рака у человека
13:00
Главный внештатный онколог Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн назвал основной признак, который в большинстве случаев указывает на рак у человека.
По его словам, это кровянистые выделения в моче, кале или из сосков.
«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — приводит слова специалиста «Известия».
Также Каприн посоветовал обратить внимание на потерю веса и аппетита.
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