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Онколог назвал главный признак наличия рака у человека

13:00
Как определить наличие рака у человека.
Как определить наличие рака у человека.

Главный внештатный онколог Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн назвал основной признак, который в большинстве случаев указывает на рак у человека.

По его словам, это кровянистые выделения в моче, кале или из сосков.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — приводит слова специалиста «Известия».

Также Каприн посоветовал обратить внимание на потерю веса и аппетита.

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Галина Глазко все материалы автора
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