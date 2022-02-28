Назван продукт, способный помочь предотвратить инсульт

Британские специалисты рассказали, что для предотвращения возникновения инсульта стоит следить за питанием. В первую очередь необходимо сократить количество потребляемой соли и больше употреблять полезные продукты.

Образованию бляшек препятствуют продукты с высоким содержанием витамина Е. Миндаль — отличный источником этого витамина.

«Орехи обеспечивают организм белками, клетчаткой и ненасыщенными жирами. Всего одна порция подарит вам девять граммов мононенасыщенных жиров, которые снизят ЛПНП-холестерин и повысят уровень ЛПВП-холестерина» — говорится в статье на Daily Express.

Специалисты напоминают, что риск инсульта увеличивается при курении, повышенном давлении и высоком уровне холестерина.