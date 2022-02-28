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Сегодня, 10:00

Назван продукт, способный помочь предотвратить инсульт

Галина Глазко
Миндаль.
Фото Global Look Press

Британские специалисты рассказали, что для предотвращения возникновения инсульта стоит следить за питанием. В первую очередь необходимо сократить количество потребляемой соли и больше употреблять полезные продукты.

Образованию бляшек препятствуют продукты с высоким содержанием витамина Е. Миндаль — отличный источником этого витамина.

«Орехи обеспечивают организм белками, клетчаткой и ненасыщенными жирами. Всего одна порция подарит вам девять граммов мононенасыщенных жиров, которые снизят ЛПНП-холестерин и повысят уровень ЛПВП-холестерина» — говорится в статье на Daily Express.

Специалисты напоминают, что риск инсульта увеличивается при курении, повышенном давлении и высоком уровне холестерина.

Что делать при инсульте? Инсульт: первая помощь, симптомы инсульта, что делать до приезда скорой

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1569469/stroke-preventative-foods-almonds-lower-risk
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