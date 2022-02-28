ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Перечислены пять самых агрессивных видов рака

Галина Глазко
Рентген легких.
Фото Global Look Press

Немецкий портал Focus со ссылкой на врачей назвал пять самых агрессивных видов рака.

Больные раком поджелудочной железы имеют самый низкий процент выживаемости среди всех больных онкологией. Причина в том, что этот вид рака часто выявляется только на поздней стадии. В зоне риска находятся курящие, люди с избыточным весом и диабетом второго типа.

Причиной рака печени часто является цирроз, гепатит B или неалкогольный жировой гепатит печени. Специалисты отмечают, что рак легких способен до четвертой стадии не проявляться.

Стремительно в мозгу развивается глиобластома. Врачи сообщают, что злокачественные клетки удваиваются каждые 50 дней.

Пятый прогрессирующий вид рака — это лейкемия. При острой стадии болезни человек может умереть в течение нескольких недель.

Татуировка. Мясников перечислил основные причины развития рака печени

Источник: https://m.focus.de/
Здоровье
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
ФИФА оставляет Россию в игре, Польша в ярости, Сербия предлагает свои стадионы для игры. Что происходит со стыковыми матчами ЧМ-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Назван продукт, способный помочь предотвратить инсульт
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости