Перечислены пять самых агрессивных видов рака

Немецкий портал Focus со ссылкой на врачей назвал пять самых агрессивных видов рака.

Больные раком поджелудочной железы имеют самый низкий процент выживаемости среди всех больных онкологией. Причина в том, что этот вид рака часто выявляется только на поздней стадии. В зоне риска находятся курящие, люди с избыточным весом и диабетом второго типа.

Причиной рака печени часто является цирроз, гепатит B или неалкогольный жировой гепатит печени. Специалисты отмечают, что рак легких способен до четвертой стадии не проявляться.

Стремительно в мозгу развивается глиобластома. Врачи сообщают, что злокачественные клетки удваиваются каждые 50 дней.

Пятый прогрессирующий вид рака — это лейкемия. При острой стадии болезни человек может умереть в течение нескольких недель.