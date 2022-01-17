Мясников посоветовал пить кофе для защиты от рака

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что частое потребление кофе может уберечь от некоторых болезней, включая рак. При этом он отметил, что речь идет о натуральном напитке.

«Доказано, что кофе (разумеется, речь идет о натуральном, а не о растворимом) полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы. У больных гипертонией, если они употребляют кофе не впервые и адаптированы к нему, кофе не вызывает дальнейшего повышения давления», — написал Мясников у себя в Instagram.

Врач также отметил, что есть научные работы, которые говорят о том, что регулярное употребление кофе снижает риск возникновения инфарктов, повторных инфарктов и аритмии.