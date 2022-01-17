Что лучше для похудения: кардио или силовые тренировки? Ответил тренер

Тренер по функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал, какой вид нагрузки полезнее для худеющих: занятия с отягощением или кардио.

«Наиболее эффективны те занятия, которые длятся от 45 минут. Первый результат от кардиотренировок вы заметите спустя неделю: станете меньше уставать во время повседневной активности. Улучшится ваш гормональный фон, а следовательно, и общее состояние организма.

Занятия с отягощением или собственным весом позволяют нарастить мышечную массу и силу, повышают плотность костей, которую человек утрачивает с возрастом, выравнивают асимметрию в теле", — цитирует Шувакина «РИА Новости».

По словам тренера, тем, кто стремится снизить количество жира в организме, важно помнить правило: чем больше мышцы, тем больше калорий они сжигают в состоянии покоя.