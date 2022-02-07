Можно ли заработать менингит, гуляя без шапки? Ответил врач

Врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина рассказала подробнее о менингите. Также она развеяла миф о том, что им можно заболеть, гуляя без шапки.

По словам специалиста, ношение шапки никак не связано с менингитом, так как причина заболевания не связана с холодом.

«Менингит — инфекционное заболевание, а переохлаждение не может стать его причиной», — приводит слова врача Пятый канал.

Голенкина отмечает, что менингит часто называют «мозговой лихорадкой», ведь он способен вызывать головные боли (в центре лба или мигрени).