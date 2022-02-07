ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
ЗОЖ
Врач рассказал, можно ли заработать менингит, гуляя без шапки

Сегодня, 11:00

Можно ли заработать менингит, гуляя без шапки? Ответил врач

Галина Глазко
Прогулка без шапки.

Врач-терапевт и профпатолог Евгения Голенкина рассказала подробнее о менингите. Также она развеяла миф о том, что им можно заболеть, гуляя без шапки.

По словам специалиста, ношение шапки никак не связано с менингитом, так как причина заболевания не связана с холодом.

«Менингит — инфекционное заболевание, а переохлаждение не может стать его причиной», — приводит слова врача Пятый канал.

Голенкина отмечает, что менингит часто называют «мозговой лихорадкой», ведь он способен вызывать головные боли (в центре лба или мигрени).

Источник: https://www.5-tv.ru/news/375341/zima-naden-sapku-moznoli-zarazitsa-meningitom-gulaa-bez-golovnogo-ubora/
Здоровье
1
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мясников объяснил, как правильно измерить давление
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости