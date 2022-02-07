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Пластический хирург Гавашели объяснила пользу тейпов

Сегодня, 12:00

Пластический хирург рассказала о пользе тейпов для лица

Галина Глазко
Тейп для лица.

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, что приклеивание тейпов приводит к распределению лимфотока, улучшению лимфодренажа и микроциркуляции крови. Однако по ее словам, они не помогут избавиться от морщин.

«Тейпы не воздействуют на саму мышцу, а мимические морщины возникают в первую очередь из-за работы определенных мышц лица. Что же касается мелких морщинок, которые являются следствием увядания кожи при мелкоморщинистом типе старения, то и здесь тейпы не решают основной задачи — качественного увлажнения кожи», — приводит слова Гавашели «Вечерняя Москва»

При этом пластический хирург отметил, что тейпирование улучшает тонус кожи и профилактирует гипертонус мышц, которые отвечают за мимику лица. Применять их, по мнению врача, лучше в качестве профилактики, а не борьбы с уже наметившимися морщинками.

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