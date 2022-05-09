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Сегодня, 08:00

ВОЗ сообщила о вспышке неизвестного вируса в Европе и США

Галина Глазко
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Признаками нового вируса являются боли в животе, тошнота и повышенная температура тела.
Фото Global Look Press

По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе и США обнаружен вирус неизвестного происхождения. Примечательно, что он поражает печень у детей. Вирус диагностирован у 228 заболевших в 20 разных странах.

Отмечается, что один ребенок в результате болезни скончался, а каждому десятому пересаживали печень.

Среди первых признаков заболевания — боли в животе, тошнота и повышенная температура тела. В дальнейшем появляются признаки, характерные гепатиту. Начинают желтеть кожа и белки глаз, моча становится темной и появляется боль в мышцах и суставах.

Некоторые специалисты предполагают, что новый вирус может быть связан с коронавирусом. Однако пока доказательств этому нет.

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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/least-228-probable-cases-child-hepatitis-so-far-who-2022-05-03/
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