ВОЗ сообщила о вспышке неизвестного вируса в Европе и США

По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе и США обнаружен вирус неизвестного происхождения. Примечательно, что он поражает печень у детей. Вирус диагностирован у 228 заболевших в 20 разных странах.

Отмечается, что один ребенок в результате болезни скончался, а каждому десятому пересаживали печень.

Среди первых признаков заболевания — боли в животе, тошнота и повышенная температура тела. В дальнейшем появляются признаки, характерные гепатиту. Начинают желтеть кожа и белки глаз, моча становится темной и появляется боль в мышцах и суставах.

Некоторые специалисты предполагают, что новый вирус может быть связан с коронавирусом. Однако пока доказательств этому нет.