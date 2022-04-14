Как восстановить пропавший голос? Советы врача
Врач объяснила, как восстановить пропавший голос
Врач-отоларинголог Анна Гулакова в своем Telegram-канале рассказала, как восстановить пропавший голос.
Если голос пропал из-за простуды, то стоит лечить заболевание, а не сами связки. При этом запрещается полоскать горло маслом или гормональными препаратами. Это только может усугубить ситуацию.
«Самое главное — это соблюдение голосового покоя. Нужно молчать. Нельзя разговаривать шепотом, потому что при шепотной речи голосовые связки напрягаются еще сильнее», — сказала Гулакова.
Рекомендуется обильное теплое питье, частое проветривание комнаты и увлажнение воздуха.
Врач советует также исключить острую пищу, алкоголь, курение и газированные напитки.
Источник: https://t.me/doctor_gulakova/206
Новости