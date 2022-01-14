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Сегодня, 09:05

Малышева назвала необычный признак инфаркта

Галина Глазко
Елена Малышева.
Фото Павел Бедняков, Известия

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что боль в животе может являться признаком инфаркта миокарда. Об этом она сказала в эфире программы «Жить здорово!».

Соведущий Малышевой врач Герман Гандельман объяснил подробнее ее слова.

«И стенокардия, и инфаркт миокарда могут проявляться болями в верхней части живота. По этой причине терапевты рекомендуют пациентам в первую очередь обследовать сердце. Если эти боли появляются регулярно при физической нагрузке, то это, скорее всего, стенокардия», — отметил Гандельман.

Врач также порекомендовал при болях в животе делать стресс-тест, чтобы исключить сердечные заболевания, а после уже обратиться к гастроэнтерологу.

Источник: https://www.1tv.ru/shows/zhit-zdorovo/vypuski/zhit-zdorovo-vypusk-ot-12-01-2022
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