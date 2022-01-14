Нутрициолог Маслова опровергла мнение о вреде пальмового масла

Нутрициолог Екатерина Маслова отметила, что пальмовое масло не так страшно, как считают многие. По ее словам, самое главное — использовать именно натуральный продукт.

«В натуральном пальмовом масле нет ничего плохого. Человечество получало его из плодов масличной пальмы на протяжении тысячелетий и активно использовало в пищу. Несмотря на то что это растительный продукт, его относят к насыщенным жирным кислотам. К ним же относятся жиры животного происхождения вроде сливочного масла или свиного жира. Если злоупотреблять ими, есть риск роста уровня плохого холестерина. Если соблюдать меру, не превышая дозу в 10-20 граммов в день именно натурального масла, то никаких проблем для здоровья не будет», — приводит слова Масловой РИА «Новости».

При этом специалист отметила, что сегодня пальмовое масло активно используется для изготовления вредных для здоровья трансжиров. Для этого его подвергают специальной химической реакции — гидрогенизации. В результате и получается дешевый продукт с длительным сроком годности.