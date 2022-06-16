Диетолог предупредил об опасности сочетания хлеба с вареньем

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о вреде употребления белого хлеба с вареньем. По его словам, это может привести не только к набору лишнего веса, но и к развитию сахарного диабета.

«В хлебе содержится высокообработанная мука, мало витаминов, у него достаточно высокий гликемический индекс, поэтому его в принципе лучше не употреблять», — приводит слова Арзамасцева «Москва 24».

Эксперт отмечает, что самым вредным сочетанием является белый хлеб со сладкими продуктами, например вареньем, так как соединяются два простых углевода, пустые калории, которые быстро усваиваются. В связи с этим у пациентов с гиподинамией появляется лишний вес. Это может привести к ожирению и сахарному диабету.

Хлеб рекомендуется употреблять с овощами, салатами и супами.