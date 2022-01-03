Врач назвала продукты для защиты от простуды зимой

Врач Алена Глушакова рассказала, какие продукты помогут защитить организм от простуды в холодный период. По ее словам, в первую очередь необходимо есть больше фруктов и овощей разного цвета.

«Красный цвет овощей и продуктов говорит о наличии в продукте ликопина. Это вещество является антиоксидантом. Он присутствует в арбузе, томатах, клюкве, красных грейпфрутах, свекле, редисе. Большое количество витаминов А и С содержится в оранжевых продуктах. В частности, речь идет о моркови, апельсинах, манго, батате, оранжевом перце и абрикосах.

Желтые овощи и фрукты имеют в своем составе витамины А и В. При этом зеленые продукты, такие как брокколи, авокадо, яблоки, огурцы и киви, содержат большое количество лютеина, железа, кальция и фолиевой кислоты", — цитирует Глушакову РИА «Новости».

Также она отметила, что продукты синего и фиолетового цвета содержат полифенолы и биофлавоноиды, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, укрепляют сосуды, уменьшают эмоциональную возбудимость, улучшают сон, настроение, память.