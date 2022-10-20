Кардиолог предупредил об увеличении числа внезапных смертей среди молодых людей

Главврач Уральского института кардиологии Ян Габинский предупредил о резком увеличении смертельных случаев среди молодых людей из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. «У нас эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, в России смертность от болезней системы кровообращения высокая. Если в Европе это 350 случаев на 100 тысяч человек, то у нас доходит до 700 в неблагоприятные пандемические годы», — констатирует кардиолог.

Здоровый образ жизни, по словам врача, также не защищает на сто процентов от возможных патологий. «Мы удивляемся, когда к нам поступают 30-летние мужчины с впервые возникшим сердечным приступом, — говорит Ян Габинский. Их ничто не беспокоило, они занимались спортом, а потом случился приступ. С помощью специальных исследований мы видим, что у них есть поражение коронарных сосудов, которое себя никак не проявляло. Сосуд мог перекрыться. Если взять всех молодых пациентов, которые к нам поступают внезапно (а их достаточно много), то у 30 процентов поражен один сосуд сердца, еще у 30 процентов — два сосуда, у других 30 процентов — три сосуда».

Задуматься о состоянии сердца и сосудов в первую очередь стоит тем, кто неправильно питается — ест много углеводов, а также пренебрегает овощами и фруктами в рационе.