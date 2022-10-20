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Сегодня, 10:55

Врач рассказала о причине выпадения волос

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Почему выпадают волосы?
Фото Global Look Press

Врач и глава департамента KDL Ольга Малиновская рассказала, что причиной стремительного выпадения волос может стать короновирусная инфекция, вызывающая телогеновое облысение. «Это состояние, при котором волосяные фолликулы, находящиеся в фазе роста, преждевременно переходят в фазу покоя, — говорит эксперт. В норме у человека в стадии покоя (телогене) находится не более 10 процентов волосяных фолликулов, при телогеновом облысении их доля возрастает до 20 процентов и выше».

Коронавирусная инфекция приводит к изменениям в функционировании всего организма, всех его систем. Поэтому зачастую выпадение волос начинается не сразу, а по истечении некоторого времени и может длиться по нескольку месяцев.

Ольга Малиновская рекомендует при обнаружении проблемы непременно обратиться к врачу, чтобы определить ее источник и подобрать комплексное лечение.

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