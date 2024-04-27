Диего Луна рассказал о создании сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

Издание Empire опубликовало видео о создании сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Приквел «Изгоя-один» рассказывает о пути Кассиана Андора.

Главный герой прошел путь от преступника до офицера разведки из Повстанческого Альянса и лидера группировки, которая крадет чертежи «Звезды Смерти»: оружия, способного уничтожать целые планеты.

В интервью о создании сериала исполнитель роли Кассиана Андора Диего Луна рассказал про съемки эпизодов, где его персонаж попадает на планету Алдани к группировке повстанцев и чувствует себя чужим среди них.

«Помню, меня спросили, хочу ли я порепетировать с актерами, и я ответил: «Нет, не особо». Думаю, это принесло свои плоды. Они довольно долго репетировали вместе, и у них сложилась динамика, которую я не улавливал», — вспоминал актер.

«Их команда напоминала театральную труппу, в которую я не входил», — добавил Луна.

Первый сезон «Андора» получил высокие оценки зрителей и критиков, даже обогнав по просмотрам «Мандалорца».

Премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.