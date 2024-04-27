Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Андор сериал Звездные войны: съемки, актеры, дата выхода 2 сезона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Диего Луна рассказал о создании сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор»
Фото Кадр из сериала «Андор»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Empire опубликовало видео о создании сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Приквел «Изгоя-один» рассказывает о пути Кассиана Андора.

Главный герой прошел путь от преступника до офицера разведки из Повстанческого Альянса и лидера группировки, которая крадет чертежи «Звезды Смерти»: оружия, способного уничтожать целые планеты.

В интервью о создании сериала исполнитель роли Кассиана Андора Диего Луна рассказал про съемки эпизодов, где его персонаж попадает на планету Алдани к группировке повстанцев и чувствует себя чужим среди них.

«Помню, меня спросили, хочу ли я порепетировать с актерами, и я ответил: «Нет, не особо». Думаю, это принесло свои плоды. Они довольно долго репетировали вместе, и у них сложилась динамика, которую я не улавливал», — вспоминал актер.

«Их команда напоминала театральную труппу, в которую я не входил», — добавил Луна.

Первый сезон «Андора» получил высокие оценки зрителей и критиков, даже обогнав по просмотрам «Мандалорца».

Премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.

Андор, 1 сезон. Стеллан Скарсгард ответил, когда выйдет второй сезон «Андора»
Сериалы
0
Новости холдинга
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА

Придумай мем

Последние новости
15:00
Дата выхода сериала «Дядя Леша»: расписание релиза эпизодов
12:25
Вышел трейлер 3 сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером
26 апр 20:00
В финале 2 сезона новых «Папиных дочек» вернулись Даша и Полежайкин
26 апр 19:45
Дата выхода 4 сезона сериала «Пацаны»: расписание релиза эпизодов
26 апр 18:15
Кто снялся в боевике «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»