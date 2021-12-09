Диетолог назвала самые вредные блюда на Новый год

Врач-диетолог Антонина Чарышкина назвала салаты «Оливье» и «Селедку под шубой» самыми вредными новогодними блюдами. По ее словам, в них сочетается сразу несколько вредных продуктов.

«В первую очередь в салатах вреден майонез. Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов. Вареная колбаса в «Оливье» тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и много соли. Это плохо влияет на обменные процессы, микрофлору, угнетает работу нервной системы. Что касается «Селедки под шубой», то сама рыба содержит много соли и довольно калорийна, а отварной картофель обладает высоким гликемическим индексом», — приводит слова диетолога портал Doctorpiter.

Специалист посоветовала заменить майонез на соус из смеси йогурта, горчицы и лимонного сока, который уменьшит калорийность в пять раз, а вместо вареной колбасы добавить отварное куриное мясо. А в «Селедку под шубой» стоит добавить меньше картошки или заменить ее на слой из тертых свежих яблок или огурцов.