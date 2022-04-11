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Чем опасен дефицит воды в организме? Мнение ученых

Названы последствия дефицита воды в организме
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Взрослым нужно употреблять от 6-8 стаканов воды в день.
Фото Global Look Press

В European Heart Journal опубликовали статью о пользе воды для человека. По мнению специалистов, питье воды относится к главным правилам поддержания здоровья.

Ученые из Национального института сердца, легких и крови в США выяснили, что регулярное обезвоживание способно привести к развитию хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В зоне риска развития сердечной недостаточности находятся люди среднего возраста и с повышенным содержанием натрия в организме. Им стоит сократить количество потребляемой соли.

Рекомендуется в сутки употреблять от 6 до 8 стаканов воды женщинам и от 8 до 12 — мужчинам.

Все секреты о&nbsp;воде. Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
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