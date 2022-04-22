Врач перечислила продукты, способные вызвать слабоумие

Издание Express опубликовало статью, в которой врач Мишель Лучано перечислила продукты, ускоряющие старение мозга.

Специалист к ним отнес сливочное и пальмовое масло. В них содержатся насыщенные жиры, пагубно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и функционирование мозга. Это доказано многочисленными исследованиями.

Также отмечается, что молочные продукты, жирное красное мясо, маргарин, фастфуд, кондитерские изделия и шоколад тоже способны увеличить риск развития слабоумия.

При этом, полностью исключать эти продукты не стоит. Лучше ограничить их количество в своем рационе питания.