Как бороться с болью в суставах? Ответил врач

Ревматолог назвал методы борьбы с болью в суставах

Ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как бороться с болью в суставах. По словам специалиста, способы лечения напрямую зависят от стадии болезни.

«Влияет на лечение не столько интенсивность боли, сколько стадия болезни и ее характер. Например, холод помогает при остром воспалении. Он помогает сузить сосуды и сократить приток крови к больному месту. Холодные компрессы успокаивают воспаления, вызывающие боль», — приводит слова специалиста «АиФ».

Если острого воспаления нет, тогда нужны уже тепловые процедуры, такие как сухое тепло, грелки, массаж, разогревающие мази и прочее.

После того как острый болевой синдром пройдет, важно заняться разработкой суставов. Это важно для сохранения подвижности.

На заболеваниях суставов сказываются различные факторы, например, лишний вес. В зоне риска находятся курильщики.