Врач назвала самые токсичные продукты для печени

Врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова перечислила самые токсичные продукты для печени. По ее словам, двойной удар по печени наносит алкоголь в сочетании со сладкими газировками. Однако и чрезмерное употребление соли может нанести сильный вред здоровью.

«Сегодня мы едим намного больше допустимой суточной нормы соли. В первую очередь получаем ее из хлебобулочных изделий, содержащих огромное количество соли, также и из консервированных, маринованных продуктов, соусов, таких как соевый и кетчуп», — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Рекомендует врач отказаться и от жирной пищи, колбас, полуфабрикатов и сливочного масла. Все эти продукты при чрезмерном и регулярном употреблении наносят огромный вред печени.

Стоит помнить, что избыток сахара способен спровоцировать спазм желчевыводящих путей. Это также пагубно сказывается на нашей печени.