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Сегодня, 08:00

Врач назвала самые токсичные продукты для печени

Читать «СЭ» в
Консервы содержат много соли и пагубно влияют на печень.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова перечислила самые токсичные продукты для печени. По ее словам, двойной удар по печени наносит алкоголь в сочетании со сладкими газировками. Однако и чрезмерное употребление соли может нанести сильный вред здоровью.

«Сегодня мы едим намного больше допустимой суточной нормы соли. В первую очередь получаем ее из хлебобулочных изделий, содержащих огромное количество соли, также и из консервированных, маринованных продуктов, соусов, таких как соевый и кетчуп», — приводит слова специалиста портал «Доктор Питер».

Рекомендует врач отказаться и от жирной пищи, колбас, полуфабрикатов и сливочного масла. Все эти продукты при чрезмерном и регулярном употреблении наносят огромный вред печени.

Стоит помнить, что избыток сахара способен спровоцировать спазм желчевыводящих путей. Это также пагубно сказывается на нашей печени.

Творог. 5 продуктов, которые восстанавливают печень. Советы врача
Источник: https://doctorpiter.ru/zdorove/vrach-goryainova-perechislila-toksichnye-dlya-pecheni-produkty-id744782/
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