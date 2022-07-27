ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Гинзбург назвал неочевидный продукт, увеличивающий продолжительность жизни

Читать «СЭ» в
Тофу является хорошим растительным белком.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург рассказал о пользе тофу. По его словам, этот продукт помогает предотвратить возрастные болезни и даже увеличить продолжительность жизни.

«Тофу — это качественный белок, который в силу аминокислотного состава значительно отличается от животного протеина. Он способствует профилактике возрастных болезней, нормализует уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития атеросклероза и в целом увеличивает продолжительность жизни», — заявил теледоктор в интервью порталу Ura.ru.

Главная польза тофу, по словам врача, заключается в изофлавонах, которые способны снизить уровень воспаления, а также защитить наш организм от развития возрастных болезней.

Ранее Гинзбург заявил, что детям и женщинам после 40 лет нельзя есть торты.

Авокадо и&nbsp;орехи. Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?

Источник: https://ura.news/news/1052573182
Михаил Гинзбург
Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала самые токсичные продукты для печени
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости