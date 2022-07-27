Гинзбург назвал неочевидный продукт, увеличивающий продолжительность жизни

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург рассказал о пользе тофу. По его словам, этот продукт помогает предотвратить возрастные болезни и даже увеличить продолжительность жизни.

«Тофу — это качественный белок, который в силу аминокислотного состава значительно отличается от животного протеина. Он способствует профилактике возрастных болезней, нормализует уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития атеросклероза и в целом увеличивает продолжительность жизни», — заявил теледоктор в интервью порталу Ura.ru.

Главная польза тофу, по словам врача, заключается в изофлавонах, которые способны снизить уровень воспаления, а также защитить наш организм от развития возрастных болезней.

Ранее Гинзбург заявил, что детям и женщинам после 40 лет нельзя есть торты.