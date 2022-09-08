ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:00

В какой форме лучше принимать витамин D? Ответила врач

Врач объяснила, в какой форме лучше принимать витамин D
Читать «СЭ» в
Удобнее всего принимать витамин D в капсулах.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, в какой форме лучше принимать витамин D. Как правило, этот витамин представлен в виде капель на водной и на масляной основах.

«Водорастворимая форма витамина D в пять раз лучше всасывается в кишечнике. Также в таком виде препарат достигает более высоких концентраций и дольше сохраняется в нашем организме. Масляные препараты должны сначала расщепиться в тонком кишечнике и только потом уже поступают в кровь», — приводит слова эксперта сайт Aif.ru.

Отмечается, что витамин D на водной основе способен вызывать аллергию. Это связано с тем, что в препарат часто добавляют различные ароматизаторы и отдушки.

Удобно принимать витамины в капсулах. Их можно брать с собой в дорогу.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?

Источник: https://aif.ru/health/life/kak_pravilno_prinimat_vitamin_d_vse_chto_nuzhno_znat
Витамины
Здоровье
3
3
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какие продукты провоцируют развитие рака? Рассказал врач
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости