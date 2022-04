Названы основные признаки рака горла и гортани

Онколог госпиталя Университета Майами Джеффри Янг в интервью изданию Eat This, Not That! перечислил признаки рака горла и гортани.

Первым признаком является изменение голоса. Именно поэтому при осиплости и хрипоте стоит обратиться к врачу. Также могут появиться проблемы с дыханием, боль в горле, дискомфорт при глотании, чувство сдавленности в районе шеи и затяжной кашель.

К общим симптомам относят отхаркивание кровью, изменение шейных лимфоузлов, потеря или изменение вкуса, недомогание и резкая потеря веса.

«Комок в горле, боль в ушах и при глотании, наличие крови в слюне могут говорить об онкологии слизистой рта, при которой опухоли развиваются на губах или во рту. О раке полости носа и околоносовых пазух сигнализируют заложенность носа, головные боли, давление в ушах и боль в верхней челюсти», — отмечает Янг.

Если появились шишка или припухлость на шее, которые сопровождаются болью в ушах, охриплостью и кашлем, то речь может идти о новообразовании щитовидной железы. У рака гортани следующие признаки: сухой кашель, проблемы с глотанием, изменение голоса и потеря веса.