Какие консервы нельзя есть каждый день?

Диетолог и терапевт Елена Будкевич рассказала, что консервы не подходят для ежедневного питания. По мнению специалиста, их стоит употреблять не чаще раза в неделю.

«В них содержится мало витаминов, зато присутствуют консерванты и соль. Не несут опасности для здоровья такие методы консервирования, как квашение, сушка, замораживание, пастеризация и стерилизация. Малышам в возрасте до 3 лет не рекомендуется употреблять баночные консервы, кроме тех, что предназначены для детского питания. Консервы также нежелательны при гипертонической болезни, почечной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, остеопорозе, беременности и лактации», — приводит слова Будкевич «Москва 24».

При этом она отметила, что тушенку лучше покупать в стеклянной таре, а рыбные консервы являются источником белка, витаминов А, Е, D и группы В, фосфора, магния, кальция, калия, селена, цинка, хрома, йода, омега-3 жирных кислот.