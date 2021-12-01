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Какие консервы нельзя есть каждый день?

14:00
Какие консервы нельзя есть каждый день? Фото ТАСС
Какие консервы нельзя есть каждый день? Фото ТАСС

Диетолог и терапевт Елена Будкевич рассказала, что консервы не подходят для ежедневного питания. По мнению специалиста, их стоит употреблять не чаще раза в неделю.

«В них содержится мало витаминов, зато присутствуют консерванты и соль. Не несут опасности для здоровья такие методы консервирования, как квашение, сушка, замораживание, пастеризация и стерилизация. Малышам в возрасте до 3 лет не рекомендуется употреблять баночные консервы, кроме тех, что предназначены для детского питания. Консервы также нежелательны при гипертонической болезни, почечной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, остеопорозе, беременности и лактации», — приводит слова Будкевич «Москва 24».

При этом она отметила, что тушенку лучше покупать в стеклянной таре, а рыбные консервы являются источником белка, витаминов А, Е, D и группы В, фосфора, магния, кальция, калия, селена, цинка, хрома, йода, омега-3 жирных кислот.

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https://ria.ru/

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Галина Глазко все материалы автора
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