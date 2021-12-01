Диетолог назвала идеальные продукты для ужина

Диетолог Татьяна Дик назвала продукты, которые необходимы для идеального ужина худеющим людям.

«В случае если днем человек ел пищу, насыщенную углеводами, то вечером лучше отдать предпочтение продуктам с повышенным содержанием белка и клетчатки. К ним относятся рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы», — порекомендовала Дик в интервью РИА «Новости».

Также она отметила, что если днем вы съели недостаточное количество углеводов, тогда на ужин стоит дополнить гарниром. Для этого подойдет каша или пара запеченных картофелин.