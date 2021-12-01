Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
16:00
Диетолог Татьяна Дик назвала продукты, которые необходимы для идеального ужина худеющим людям.
«В случае если днем человек ел пищу, насыщенную углеводами, то вечером лучше отдать предпочтение продуктам с повышенным содержанием белка и клетчатки. К ним относятся рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы», — порекомендовала Дик в интервью РИА «Новости».
Также она отметила, что если днем вы съели недостаточное количество углеводов, тогда на ужин стоит дополнить гарниром. Для этого подойдет каша или пара запеченных картофелин.
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