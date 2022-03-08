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Сегодня, 10:00

Диетолог рассказала о вреде чая с молоком

Галина Глазко
Чай с молоком.
Фото Global Look Press

Диетолог, кандидат медицинских наук Виктория Гончар рассказала, в каком случае чай с молоком может нанести вред организму. По ее словам, сам по себе напиток не несет ни вред, ни пользу. Однако если добавить в него сахар, то чай с молоком отрицательно скажется на организме.

«Чай с молоком — это абсолютно нейтральный напиток. Использовать его именно в терапевтических целях не имеет никакого смысла. Разве что зеленый чай имеет минимальный мочегонный эффект, который проявится и с добавлением молока, и без него», — приводит слова специалиста сайт «Доктор Питер».

Гончар отмечает, что чай с молоком не рекомендуется употреблять людям с лактозной недостаточностью. Также не стоит добавлять в напиток сахар, который провоцирует выброс инсулина.

При этом употреблять чай с молоком будет полезно кормящим мамам, так как он помогает увеличить количество грудного молока в организме.

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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/718907/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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