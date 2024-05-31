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Специалист рассказала что происходит с организмом после отказа от курения
Здоровье

Сегодня, 19:45

2 мин.

Специалист рассказала, что происходит с организмом после отказа от курения

Ксения Богданова
Фото istockphoto.com
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Отказ от курения — это сложный процесс, так как привыкание возникает на физическом уровне. Никотин, входящий в состав табака, включается в обмен веществ курящего человека, поэтому важно знать, что будет происходить с организмом после отказа от курения.

В эксклюзивной беседе со «СЭ» высказалась врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог, специалист в области питания Сабина Байрамова.

По словам эксперта в первую очередь снижается количество угарного газа в крови и увеличивается количество кислорода. Это влияет на улучшение доставки кислорода в ткани. Одновременно с этим клетки организма начинают давать больше энергии и снижается вероятность их разрушения. Таким образом предотвращаются некоторые заболевания и замедляется процесс старения.

Во-вторых, снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит из-за того, что после отказа от курения, восстанавливается (снижается) артериальное давление, а также уменьшается частота сердечных сокращений, все это уменьшает нагрузку на сердце.

«При курении выбрасывается адреналин, и сердце начинает загружаться», — добавила Байрамова.

Кроме того, после отказа от курения происходит повышение иммунитета и нормализация работы пищеварительной системы. Это связано с тем, что при выделении адреналина спазмируются сосуды желудочно-кишечного тракта, а это нарушает пищеварение. Также это приводит к различным дефицитам в организме, вздутиям, газообразованиям и другим нарушениям. Проблемы в ЖКТ тесто связаны с иммунной и лимфатической системой. Из-за этого растет предрасположенность к различным инфекционным заболеваниям и вирусные инфекции. При исключении вредного фактора — курения — нормализуются пищеварительная, иммунная и лимфатическая системы.

Также улучшается состояние кожи, это связно с тем, что кислород быстрее доходит до клеток.

«Пропадает темный цвет лица, привычный для курильщиков и кожа становится приятной на вид» — рассказала врач.

С точки зрения нервной системы обостряются все ощущения, а именно обоняние и вкусовые рецепторы начинают работать нормально.

Улучшается дыхательная система, так как происходит очищение легких, и уменьшаются спазмы в бронхах, которые вызывают кашель.

Безусловно отказ от курения влияет и на психическое здоровье, сокращаются выбросы гормона стресса и выравнивается эмоциональное состояние человека.

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