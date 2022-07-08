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Как распознать у себя непереносимость глютена? Рассказала врач

Врач рассказала, как распознать непереносимость глютена
Галина Глазко
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Распознать непереносимость глютена можно самостоятельно.
Фото Global Look Press

Издание Daily Mail опубликовало интервью врача-гастроэнтеролога Меган Росси, которая рассказала, как распознать у себя непереносимость глютена. Напомним, что глютеном называют белок, который содержится в некоторых злаковых культурах, например, пшенице, ячмене и ржи.

Часто к симптомам непереносимости глютена относят изжогу, вздутие живота, диарею или запоры. Однако, по словам врача, эти признаки могут сигнализировать и о других проблемах ЖКТ.

Распознать непереносимость глютена стоит с помощью теста, который можно провести самостоятельно дома. Для этого нужно исключить из рациона питания все продукты с глютеном сроком на две недели. После необходимо постепенно добавлять их в меню. Если изменения в питании никаким образом не повлияли на ваше самочувствие, тогда проблема кроется в чем-то другом.

Меган Росси не рекомендует отказываться от глютена без серьезных на то показаний.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-10981401/Dr-MEGAN-ROSSI-test-gluten-free.html
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