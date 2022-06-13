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Как распознать образование тромба во время сна? Ответили врачи

Врач объяснил, как распознать образование тромба во время сна
Галина Глазко
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С возрастом сосуды изнашиваются, что может привести к возникновению тромба.
Фото Global Look Press

Врачи перечислили признаки, по которым можно распознать проблемы с кровеносной системой. Отмечается, что с возрастом сосуды изнашиваются, что может привести к возникновению тромба.

Если при пробуждении кружится голова и появляется ощущение тяжести, то это может говорить о возникновении тромба, ишемии или гипоксии. Подобные признаки характерны при недостаточном кровоснабжении головного мозга и густой крови.

Об этом может говорить одышка и сдавленность в груди. Также одним из признаков закупоривания сосудов считается онемение конечностей при пробуждении.

«Обратите особое внимание на слюноотделение во время сна. Это считается естественным процессом, но если течение слюны происходит с одной стороны рта и достаточно часто, то это может сигнализировать об образовании тромба», — говорится в статье, опубликованной в «ИноСМИ».

Чтобы избежать образования тромбоза, необходимо правильно питаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом, бросить курить, сократить употребление алкоголя и соблюдать питьевой режим.

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Источник: https://inosmi.ru/20220611/zdorove-254484885.html
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