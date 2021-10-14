Как различить COVID-19, грипп и простуду по симптомам? Рассказывает врач

Пульмонолог Алексей Кривоногов объяснил, как по симптомам различить COVID-19, грипп и ОРВИ.

«Предвестниками COVID-19 часто бывают выраженная слабость, головная боль и ломота. На 3-4-й день начинается более острый период. Для гриппа же характерно острейшее начало, а также выраженный первоначальный общий интоксикационный синдром: боль в мышцах и суставах, головная боль, ломота. Однако в первые часы или в первые сутки различить это очень трудно, поэтому неправильно пытаться самостоятельно дифференцировать. Для ковида характерно острое поражение дыхательных путей на 8-10-й день болезни, связанное с кислородной недостаточностью, для гриппа же — нет.

Что касается ОРВИ, то, как правило, такие инфекции не вызывают серьезных осложнений и протекают гораздо легче. Для них характерны насморк, боль в горле и заложенность ушей и носа", — рассказал врач E1.RU.

При этом он отметил, что нельзя ориентироваться только на скорость течения болезни, так как коронавирус постоянно мутирует и проявляет себя в организме людей по-разному.