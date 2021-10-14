Врач рассказала о пользе белого картофеля

Врач-диетолог Линдси Бойерс в интервью изданию Well and Good рассказала о пользе белого картофеля. По ее словам, люди часто упускают из вида полезные свойства этого продукта.

«Белый картофель — это невоспетый герой здоровья кишечника. В нем содержится больше калия, чем в банане, а также есть витамины С и В6, магний, фосфор, ниацин и фолиевая кислота. В картофеле есть и устойчивый крахмал, который относится к типу углеводов, устойчивых к перевариванию. Такой крахмал попадает в толстый кишечник, где работает как пребиотик», — заявила Линдси Бойерс.

Врач также отметила, что бактерии в кишечнике питаются устойчивым крахмалом и ферментируют его.