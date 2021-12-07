Названы неожиданные продукты, вызывающие отечность по утрам.

Звездный тренер Алина Шпак для издания Harper's Bazaar назвала неочевидные продукты, вызывающие отеки по утрам.

В первую очередь к ним относятся молочные продукты. Не зря диетологи рекомендуют отказаться от употребления животного молока в пользу растительного. Застой жидкости может происходить также из-за злоупотребления белым рисом, картофелем, помидорами, соленьями и алкоголем.

При этом специалист отметила, что недостаток воды в организме также вызывает отечность, потому что при небольшом количестве потребляемой жидкости организм старается как можно больше запасать.