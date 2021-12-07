ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Названы неожиданные продукты, вызывающие отечность по утрам

09:00
Названы неожиданные продукты, вызывающие отечность по утрам.
Названы неожиданные продукты, вызывающие отечность по утрам.

Звездный тренер Алина Шпак для издания Harper's Bazaar назвала неочевидные продукты, вызывающие отеки по утрам.

В первую очередь к ним относятся молочные продукты. Не зря диетологи рекомендуют отказаться от употребления животного молока в пользу растительного. Застой жидкости может происходить также из-за злоупотребления белым рисом, картофелем, помидорами, соленьями и алкоголем.

При этом специалист отметила, что недостаток воды в организме также вызывает отечность, потому что при небольшом количестве потребляемой жидкости организм старается как можно больше запасать.

Дополнительная информация:

https://bazaar.ru/beauty/health/kak-perestat-otekat-vse-chto-nuzhno-znat/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
0