Как избавиться от тяги к сладкому? Рассказала диетолог

Диетолог Екатерина Толстикова рассказала, как преодолеть зависимость от сладостей. Прежде всего, она назвала тягу к сладкому психологической проблемой, которую вызывают личные обиды, усталость и подавленное настроение.

«Также это происходит из-за высокобелковых диет и несбалансированной тарелки. Дефицит углеводов и каш в рационе усиливает природную тягу к углеводам. Некоторые пациенты говорят, что не едят углеводы, при этом раз в неделю они наедаются шоколадок», — сказала врач на Youtube-канале «Школа женского здоровья».

Диетолог призвала обманывать мозг, употребляя овощные чипсы и орехи.