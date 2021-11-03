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Как избавиться от тяги к сладкому? Рассказала диетолог

08:00
Как преодолеть зависимость от сладостей? Фото Global Look Press
Как преодолеть зависимость от сладостей? Фото Global Look Press

Диетолог Екатерина Толстикова рассказала, как преодолеть зависимость от сладостей. Прежде всего, она назвала тягу к сладкому психологической проблемой, которую вызывают личные обиды, усталость и подавленное настроение.

«Также это происходит из-за высокобелковых диет и несбалансированной тарелки. Дефицит углеводов и каш в рационе усиливает природную тягу к углеводам. Некоторые пациенты говорят, что не едят углеводы, при этом раз в неделю они наедаются шоколадок», — сказала врач на Youtube-канале «Школа женского здоровья».

Диетолог призвала обманывать мозг, употребляя овощные чипсы и орехи.

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Галина Глазко все материалы автора
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