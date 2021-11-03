Диетологи назвали главный плюс обезжиренного молока

Китайский диетолог заявил, что для утоления жажды можно пить не только чистую воду, а также еще помогает обезжиренное молоко, сообщается на платформе WeChat.

По словам эксперта, простая питьевая вода хорошо утоляет жажду и содержит полезные микроэлементы. Однако лучше всего с жаждой справляется обезжиренное молоко, так как в него не входят жиры и есть много белка, который способствует замедлению оттока жидкости из организма.

В обезжиренном молоке также содержится натрий, а он задерживает воду в организме. Такой напиток обладает большей питательностью, чем простая вода. Пить молоко рекомендуют небольшими глотками, чтобы улучшить процесс всасывания жидкости в организм.