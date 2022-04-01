Как бороться с выпадением волос после коронавируса? Рассказала врач

Врач-трихолог Анна Иванова рассказала, как бороться с выпадением волос после коронавируса. Как заметила специалист, с этой проблемой сталкиваются многие переболевшие COVID-19.

«Волосы начинают выпадать чаще всего спустя три-шесть месяцев после выздоровления. Происходит это в равной степени как у мужчин, так и у женщин. Нарушается естественный порядок чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: интенсивно выпадают волосы, а новые при этом не растут», — приводит слова эксперта ОСН.

Иванова отмечает, что паниковать не стоит. Необходимо обратиться к специалисту, который назначит курс лечения.

Обычно врачи рекомендуют сдать анализы и проверить ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО, общий анализ крови с лейкоформулой, ферритин и витамин Д (25-ОН). Сдать стоит и биохимию крови.