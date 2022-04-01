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Сегодня, 09:00

Диетолог назвала самые полезные свойства бананов

Галина Глазко
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Бананы помогают поднять настроение.
Фото Global Look Press

Американское издание Eat This, Not That! опубликовало статью о пользе бананов. В материале врач-диетолог Джули Аптон перечислила четыре полезных свойства фрукта.

Специалист отмечает, что бананы содержат много питательных веществ. Они богаты марганцем, витамином C, калием и витамином B. Благодаря этому регулярное употребление бананов помогает нормализовать артериальное давление и работу сердца.

Также отмечается, что средний по размеру фрукт содержит 110 килокалорий, 30 граммов углеводов, 3 грамма клетчатки. И главное — в них нет жиров.

Бананы помогут не только укрепить здоровье, но и поднять настроение.

Бананы. Названа неочевидная польза бананов
Здоровье
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