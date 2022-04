Диетолог назвала самые полезные свойства бананов

Американское издание Eat This, Not That! опубликовало статью о пользе бананов. В материале врач-диетолог Джули Аптон перечислила четыре полезных свойства фрукта.

Специалист отмечает, что бананы содержат много питательных веществ. Они богаты марганцем, витамином C, калием и витамином B. Благодаря этому регулярное употребление бананов помогает нормализовать артериальное давление и работу сердца.

Также отмечается, что средний по размеру фрукт содержит 110 килокалорий, 30 граммов углеводов, 3 грамма клетчатки. И главное — в них нет жиров.

Бананы помогут не только укрепить здоровье, но и поднять настроение.